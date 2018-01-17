【中关村在线新闻资讯】1月17日消息， 此前我们已经多次报道了韩国监管部门正在收紧比特币的交易。就在最近有传言显示，韩国监管部门将禁止加密货币的交易。这样的传言引起了韩国民众的不满，并在总统府官网的请愿书上签名反对禁令。



韩国加密货币交易或被禁止：已被民众联名反对（图片来自于谷歌）

根据惯例，如果请愿书上的签名人数达到20万，那么韩国政府将对于有关加密货币的政策作出回应。除了回应之外，他们还有可能启动相关调查，因此韩国对于加密货币的态度还有可能进行改变，一切都要视请愿书和调查的情况来决定。

上周有韩国媒体报道，韩国司法部门将与其他部门研究，计划起草加密货币交易所关停法案。目前，韩国最大的比特币交易所已经因涉嫌逃税被警方和税务机构突击搜查。如果法案通过的话，那么这些交易所的关停是不可避免的。

韩国一家加密货币交易所Coinone的官员透露，上周的时候韩国税务局的官员突击检查了他们的办公室，而当地警方则怀疑他们所做的与赌博有关。韩国第二大虚拟货币运营商Bithumb本周三的时候也被税务机关突击搜查。

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