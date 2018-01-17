【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，近日有乐视网内部人士透露，在经过了9个月的停牌之后，乐视网股票很有可能在两周之内复牌。与此同时，乐视网更名为新乐视的计划也将同期完成。不过在分析人士看来，新乐视仍旧难以摆脱跌停命运。



传乐视将在两周内复牌：或难逃跌停命运（图片来自于谷歌）

目前，相关人士还没有透露复牌的具体时间，但他也表示在于监管部门商议之后，在恰当的时候会进行复牌。乐视网的此次停牌是从去年4月17日开始的，早已超过了A股重大事项停牌半年的期限。对于重组的进展，这名人士则拒绝透露。

上周的时候，乐视云公司正式对外宣布，他们即将启用新品牌“新乐视云联”。 对于新乐视来说，这项业务将成为新乐视进军物联网以及家庭互联智能娱乐领域的关键。但遗憾的是，乐视云目前还没有获得云服务牌照。

新乐视云联官方表示，他们的定位是“将围绕视频云和物联云，在新的战略方向，新生再出发成为领先的家庭互联智能娱乐云技术提供者”。现在新乐视选择对乐视云进行改名，主要还是因为他还曾经是乐视的明星业务。截至目前，涉足公有云业务的乐视云仍未获得工信部下发的互联网资源协作许可证，如果没有该牌照则不得经营相关业务。

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