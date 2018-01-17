遇上大水逆！苹果目前已遭遇45起法律诉讼

【中关村在线新闻资讯】1月17日消息，据外媒MacRumors报道，苹果公司在美国遭遇针对“MELTDOWN（熔毁）”和“SPECTRE（幽灵）”漏洞与“电池降频门事件”的法律诉讼已达45件。



苹果目前已遭遇45起法律诉讼（图片来自baidu）

安东尼•巴特林（Anthony Bartling）和杰奎琳•奥尔森（Jacqueline Olson）上周代表任何购买了基于ARM处理器苹果设备的消费者向美国圣何塞地区法院提起了针对苹果公司的集体诉讼。

诉讼指称，苹果公司至少从2017年6月起就已经知道引起“MELTDOWN”和“SPECTRE”漏洞的设计缺陷，本可以更快地向公众披露细节。

诉讼指出，苹果公司发布的“MELTDOWN”和“SPECTRE”的修复程序会使处理器的性能下降5％到30％。起诉书预计，至少有100名客户将被列入拟议的类别，如果案件继续审理，赔偿和惩罚性赔偿总额预计将超过500万美元。

根据当地新闻出版商Hamodia的报道，一群以色列人向海法地区法院提出起诉，要求对苹果、英特尔、ARM、Meltdown和Specter提起集体诉讼。

苹果继续面临越来越多的诉讼，指控其故意使iPhone设备卡顿，或者至少没有公示其在iOS 10.2.1电源管理方面的变化。

根据MacRumors的法庭文件，截至1月15日，iPhone制造商在美国目前至少面临39起集体诉讼。此外，法国、以色列、俄罗斯、韩国、越南和加拿大也有多起诉讼，总数达到45起。

许多诉讼要求苹果公司赔偿所有经历了iPhone减速的用户，为其免费提供电池更换服务，向购买全新iPhone手机的用户退款，现在苹果已经承诺向iOS中添加关于电池健康管理的详细信息。

另外，苹果公司近日通过系统升级造成旧款iPhone手机性能降低的行为引起消费者的严重不满。日前，上海市消保委已就此事发函查询苹果公司，并要求对方2018年1月19日前给予答复。

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