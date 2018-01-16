今天是Windows 10免费升级的最后一天

【中关村在线新闻资讯】1月16日消息：今天是Windows 7/8.1免费升级Windows 10的最后一天了，虽然这个“最后一天”已经不是第一次了。

微软将在明天正式关闭Windows 10免费升级通道，之后拥有正版Windows 7和Windows 8.1的用户想要升级到Windows 10，只能花钱了。



Windows 10

事实上，微软在2016年7月29日就结束了正常的Windows 10免费升级通道，但为了视听障碍人士，微软的辅助技术免费升级通道一直都没有关闭。

所以，在2016年7月29日之后，人们仍然可以通过辅助技术通道免费将Windows 7和Windows 8.1升级到Windows 10。

就在上个月，微软宣布这个通道会在12月31日关闭，结果还是没能关闭成功，延期到了现在。这一次应该是真要关闭了吧？







Windows 7/8.1免费升级Windows 10系统的最后一个“后门”即将于明天正式封闭。这意味着用户在今天之后将不再免费升级，今后想要升级至少需要支付119.99美元（Windows 10家庭版本）的费用。

Windows 10上线之初，微软提供了长达1年的免费升级计划，无论是正版还是盗版用户在这个时间段内都可以免费升级至Windows 10。2016年7月29日免费通道关闭之后，用户发现通过“辅助技术”依然能够免费升级。

辅助技术更新是Windows 10在2016年7月一年免费升级期结束后的一个“小小漏洞”。因为微软对辅助技术的定义相当宽泛，包括使用键盘快捷方式、放大镜的Win7/8.1客户都算，所以实质上几乎适用于任何人。

微软最初曾表示将于2017年12月31日关闭这个漏洞，不过本月微软宣布做出调整，延长至1月16日。

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