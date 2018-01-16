昨天上午，腾讯公司微信团队在广州召开了一年一度的微信公开课。听去现场的同行说，除了和张小龙比“跳一跳”分数还有点意思之外，剩下这场公开课基本没什么干货，浓缩一下十五分钟就能搞定。当我浏览各大网站的新闻报道时，发现这位同行前辈确实没有骗我。



张小龙公开课干货少 但微信却要有大动作（图片来自于sina）

如果说往年微信公开课上还有一些比较新鲜的观点或者说计划的话，那么今年的微信公开课Pro张小龙在台上讲得很多东西则是老调重弹。这也不奇怪，毕竟现在叫Pro的手机，除了容量和屏幕尺寸，也不会比原版手机增加什么新的功能。虽说是老调重弹，但这并不代表微信的动作不够大。总结了三件大事之后，我发现腾讯这次的公开课还是大有门道。

公众号独立推出App，微信的“今日头条”？

如果说给前面提到的三件大事排一个顺序的话，显然最重要的一件莫过于微信公众号独立成为一款应用程序。如果把时间往回推一个月的话，当时微信公众平台正式进入1.0模式。许多媒体认为进入1.0模式意味着微信已经符合了腾讯最初的预期。这条新闻放到现在来看，似乎就是微信公众号独立的一个信号。



张小龙公开课干货少 但微信却要有大动作（图片来自于谷歌）

事实上，近几年微信内部对于公众号的发展方向一直处于一个摇摆不定的状态。从一开始放在主页上，之后又把它收到“订阅号”之中，直到现在独立出来，代表了微信公众号定位的不断的改变。

运营之初，并没有太多的内容创作者加入微信公众平台，用户关注的订阅号并没有太多，因此直接放在首页上是一个比较正常的选择。随着平台不断的完善与做大，微信公众号的数量也呈井喷之势出现，因此微信把它归到一个子类目下，也避免了首页的混乱。

这次公开课上，张小龙一再提及微信的工具性以及去中心化的相关问题，推出独立应用程序似乎也在印证着这样的计划。微信的改变主要还是来自于危机意识，今日头条、知乎专栏和百家号等平台的崛起，让微信意识到是时候该拆分出来了。然而，拆分之后是否会对朋友圈这样的业务造成影响，还需要等待微信后期放出更多有关微信公众号应用程序的消息。

小程序不是新增入口，但微信还是鼓励大家跳一跳拉一拉

作为现场为数不多“有意思”的环节，和张小龙比跳一跳显然对于许多科技记者来说是一个新鲜的体验。玩过之后，人们从张小龙口中得到的确还是一些讳莫如深的说法。记者们关心的是，从跳一跳开始的众多小程序已经进入微信的首页，拉一拉就可以看到。



张小龙公开课干货少 但微信却要有大动作（图片来自于谷歌）

令人不解的是，微信内部对于小程序这一项目非常重视，但是张小龙一再表示小程序不是专门为电商准备的，而且微信也不会给小程序做中心化的导流入口。事实则是，人们只要下拉就可以看到各种你用过的小程序，这里面自然包括电商程序。

在笔者看来，小程序很有可能就像公众号一样，先借助微信这一强大平台，吸引更多开发者和商家。等到时机成熟的时候，微信就会把这一业务进行拆分独立，并推出单独的应用程序。如果换一种说法，微信即将变成一个大型孵化器，成品就是微信公众号，而正在孵化的新品就是微信小程序。

企业微信和线下业务，微信还没想好

张小龙在演讲的结尾谈到了两样事情，一个是企业微信，另一个微信的线下拓展。如果从张小龙的表述来看，微信方面显然对这些方面的业务还没有想好，尤其是企业微信。



张小龙公开课干货少 但微信却要有大动作（图片来自于谷歌）

腾讯通作为一个很多企业都在采用的软件，最大的意义就在于他保持了一个比较不错的封闭性。对于企业微信来说，这样的封闭性就变成了制约因素了。张小龙看到了类似的问题，希望能够做到一些互通，但这样的变化显然还没有触及本质。

对于工作中与合作伙伴进行沟通，更多人的选择是注册一个工作用微信号，而不是使用企业微信，如何拉新是一个急需解决的问题。从张小龙的话中，我们显然还没有看到类似的解决办法。

至于线下生活的拓展，张小龙并没有给出人们希望的干货。前辈和我说，他们所有人都认为线下生活部分会有一个“one more thing”，结果就是公开课Pro戛然而止。

其实这也不难理解，如果微信团队真的想要扩展线下业务，那显然是明年的最大惊喜。不过，与之前的微信公众号独立不同的是，微信的线下拓展并没有相应的迹象，所以在笔者看来，更多的可能性是微信自身还没有想好。

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