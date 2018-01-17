5G将至的思考：可能你的产品马上就会被淘汰

在今年的CES 2018分论坛上，高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示，高通计划在明年年初展示基于5G网络的旗舰智能手机。5G时代或许离我们真的没那么远了。

那么5G时代到底会对互联网产业产生什么样的影响？回想我们从2G转到3G/4G的这一路，应该可以感受到，这并非是下载速度更快了这么简单。

5G网络的理论下行速度能够达到10Gb/s，也就是下载速度能达到1.25GB/s，这意味着一部常规时长的1080p电影只需要一分钟不到就能下载完。当然5G带来的变化并不仅此而已，而是可能会引起整个业态的变迁。



5G

在2G时代，手机多媒体内容主要靠的还是PC下载再有线传输到手机存储中，而到了3G时代，在线服务逐渐成为主流，因此也孕育出了一大批在线服务公司，包括SaaS企业也由此向移动平台渗透。

颇为重要的是，3G和4G对运营商也产生了深远影响，传统的通话业务逐渐萎缩，而崛起的则是围绕流量服务的相关业务，整个产品结构都在发生变化。

而到了5G时代，又会变得怎么样呢？我们这里只是做个简单的猜想，比如云计算是否会彻底取代本地运算？原本由服务器运算后将运算结果传输给本地设备的构想，在5G时代有可能会成为现实，毕竟原本该技术的瓶颈就是网络传输的速度不够理想。

我们相信，随着5G的普及，会有一系列现在新技术、新产品和新服务形式出现，也会有很多现有的技术、产品和服务形式被淘汰，而这些可能是互联网厂商们现在就要提前思考的下一个五年的发展路线。

当然，有挑战也就意味着有机遇，5G现在还没有真正普及商用，谁能提前布局抓住先机，谁可能就能在下一个五年中占据市场优势。

这其中，对于国内运营商和华为这样的芯片厂商来说尤为重要。如今，还没有任何电信公司或3GPP等标准订定组织确定了5G的标准，因此成为国际标准的制定者，是个巨大的挑战，也是个巨大的诱惑。如果这一次中国能够摘取成功，将是意义重大的一件事。

5G时代离我们不远了，想想自己的产品在下个时代还有没有存在的价值，请做好迎接新一轮格局动荡的准备，希望中国企业能够把握住这次机会。

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