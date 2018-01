谷歌地图回归中国？现在谷歌已出面否认了

【中关村在线新闻资讯】1月16日消息,外媒报道在中国谷歌地图已经可以使用。这或将是谷歌重回中国的一个信号。现在谷歌总部对此做出了回应。



现在谷歌已出面否认了(图片来自baidu)

谷歌方面表示:“There have been no changes to Google Maps in China.(Google地图在中国没有任何变化)”。

另外,高德地图也已经否认了合作传闻,称根据政府的相关政策,高德地图没有计划与谷歌地图进一步合作。至于谷歌方面在是没有回应。

日本媒体报道称,谷歌公司为谷歌地图网站专门搭建了一个中国版本,并为中国iPhone用户推出了一个地图app。当用户使用谷歌地图内的导航功能时,将会自动跳转至高德地图,而谷歌地图将不会支持应用内导航服务。

从多方面获悉,谷歌也是积极回归中国市场。2017年底谷歌中国开发者大会上,谷歌云首席科学家李飞飞在演讲中宣布成立谷歌AI中国中心,中心落地北京。业内认为,谷歌正以AI之名强化在中国的业务。

