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    谷歌地图回归中国？现在谷歌已出面否认了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月16日消息，外媒报道在中国谷歌地图已经可以使用。这或将是谷歌重回中国的一个信号。现在谷歌总部对此做出了回应。

    谷歌地图回归中国？现在谷歌已出面否认了
    现在谷歌已出面否认了（图片来自baidu）

          谷歌方面表示：“There have been no changes to Google Maps in China.（Google地图在中国没有任何变化）”。

          另外，高德地图也已经否认了合作传闻，称根据政府的相关政策，高德地图没有计划与谷歌地图进一步合作。至于谷歌方面在是没有回应。

            日本媒体报道称，谷歌公司为谷歌地图网站专门搭建了一个中国版本，并为中国iPhone用户推出了一个地图app。当用户使用谷歌地图内的导航功能时，将会自动跳转至高德地图，而谷歌地图将不会支持应用内导航服务。

           从多方面获悉，谷歌也是积极回归中国市场。2017年底谷歌中国开发者大会上，谷歌云首席科学家李飞飞在演讲中宣布成立谷歌AI中国中心，中心落地北京。业内认为，谷歌正以AI之名强化在中国的业务。

    相关报道链接愿望落空？高德否认与谷歌有进一步合作

                            传谷歌地图即将回归中国：与高德地图合作

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/674/6749275.html report 953   【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，外媒报道在中国谷歌地图已经可以使用。这或将是谷歌重回中国的一个信号。现在谷歌总部对此做出了回应。现在谷歌已出面否认了（图片来自baidu）  谷歌方面表示：“There have been no cha...
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