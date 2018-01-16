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    高通:骁龙835电脑运行exe性能不比英特尔差

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月16日消息，外媒Neowin报道，CES期间，高通参会代表Pj Jacobowitz聊到骁龙835平台的PC时表示，其运行exe是性能并不比英特尔差。

    高通:骁龙835电脑运行exe性能不比英特尔差
    高通:骁龙835电脑运行exe性能不比英特尔差（图片来自baidu）

          Jacobowitz称，ARM平台在运行exe程序时，性能和Intel处理器一致，功耗也不会比UWP更高。“只要英特尔能加载的APP，无论是32bit还是64bit，骁龙平台也照样可以”，Jacobowitz说。

          早前高通也主动表示，搭载骁龙835芯片的电脑性能，会比搭载AMD/英特尔CPU的电脑要慢。这是因为，骁龙芯片处理为x86架构打造的exe程序时，需要借助微软开发的抽象层和模拟层，无法实现100%的代码直接编译。

    　　实际体验的效果是，加载Windows UWP程序时，如邮件、Edge、日历、Skype、推特、Spotify可以发挥最佳的性能，但是游戏、ChromeFirefox等传统Win32程序，速度就会比较慢了。

           搭载骁龙835芯片电脑在Bing、照片等打开速度比英特尔快；开始菜单、小娜、多任务视图等打开速度上与英特尔基本类似；PPT、PDF阅读等场景，就有着明显滞后了。

         这番言论似乎在表明，微软为ARM开发的这套模拟器效率相当高，并不会因为无法直接处理代码而导致性能严重损失或者功耗异常高。

          目前，最新消息显示，这批骁龙835笔记本最快也要等春季上市。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/674/6749065.html report 1128    【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，外媒Neowin报道，CES期间，高通参会代表Pj Jacobowitz聊到骁龙835平台的PC时表示，其运行exe是性能并不比英特尔差。高通:骁龙835电脑运行exe性能不比英特尔差（图片来自baidu）  Jacobowitz称，AR...
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