【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，外媒Neowin报道，CES期间，高通参会代表Pj Jacobowitz聊到骁龙835平台的PC时表示，其运行exe是性能并不比英特尔差。



高通:骁龙835电脑运行exe性能不比英特尔差（图片来自baidu）

Jacobowitz称，ARM平台在运行exe程序时，性能和Intel处理器一致，功耗也不会比UWP更高。“只要英特尔能加载的APP，无论是32bit还是64bit，骁龙平台也照样可以”，Jacobowitz说。

早前高通也主动表示，搭载骁龙835芯片的电脑性能，会比搭载AMD/英特尔CPU的电脑要慢。这是因为，骁龙芯片处理为x86架构打造的exe程序时，需要借助微软开发的抽象层和模拟层，无法实现100%的代码直接编译。

实际体验的效果是，加载Windows UWP程序时，如邮件、Edge、日历、Skype、推特、Spotify可以发挥最佳的性能，但是游戏、Chrome、Firefox等传统Win32程序，速度就会比较慢了。

搭载骁龙835芯片电脑在Bing、照片等打开速度比英特尔快；开始菜单、小娜、多任务视图等打开速度上与英特尔基本类似；PPT、PDF阅读等场景，就有着明显滞后了。

这番言论似乎在表明，微软为ARM开发的这套模拟器效率相当高，并不会因为无法直接处理代码而导致性能严重损失或者功耗异常高。

目前，最新消息显示，这批骁龙835笔记本最快也要等春季上市。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通:骁龙835电脑运行exe性能不比英特尔差http://news.zol.com.cn/674/6749065.html