【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，英国《金融时报》近日刊文表示，在经过第二次审查之后，苹果公司已经向英国的税务部门补缴了8100万英镑的税款。与之前的相加，苹果已经向英国补缴了2.17亿英镑的税款。



苹果再遭重创！向英国补缴8100万镑税款（图片来自于谷歌）

据了解，此次补缴税款还是截止到2017年4月份之前的18个月的税款以及利息。英国方面认为苹果英国子公司Apple Europe一直在为另外一家子公司提供销售、营销和技术支持服务。这样的服务可以让后者省却很多的服务费用，也会有效的减免了一定的税款。

上周，英国税务和海关总署发现苹果子公司Apple Europe出现了漏税问题。如果一旦确定处罚的话，苹果将面临1.36亿英镑税款的补缴。这一处罚将成为苹果近期以来第二次被处以税款方面的处罚。

上个月初的时候，爱尔兰财政部长Paschal Donohoe披露，苹果将从今年第一季度开始，支付需要补缴的130亿欧元税款（约合人民币1020亿元）。

Paschal Donohoe部长说：“我们已经与苹果达成了协议。预计资金将于今年第一季度转入一个托管账户。”其实，苹果原本应该从去年1月开始就向爱尔兰补缴税款，但由于双方都对裁决提出上诉，再加上爱尔兰没有托管这笔特殊税款的账户，一直拖延至今。







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