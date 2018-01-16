【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，近日西电信设备认证机构ANATTEL放出了一批有关三星上半年新旗舰Galaxy S9/S9+的认证信息。 这些认证文件中并没有直接列出Galaxy S9/S9+的型号，不过诸如电池容量这样的消息还是能让人确认S9的续航。



三星S9/S9+流出更多细节：续航将有提升（图片来自于谷歌）

认证文件中表示，新机与上一代Galaxy S8/S8+的电池容量相同，仍为3000/3500mAh 。国外媒体认为，三星并没有提升电池容量，很有可能是选择了更加高效节能的处理器，从而提升整机的续航时间。

此前三星官方曾经确认将在今年2月的时候对外发布上半年旗舰机Galaxy S9。就在最近，一张Galaxy S9的包装盒谍照在互联网上流出。这一包装盒最终要的消息，莫过于揭示了三星Galaxy S9的具体配置。

包装盒上的信息表示，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

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