【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，近日国外媒体《日本经济新闻》爆料，在离开的八年之后，谷歌地图即将重回中国市场。此次谷歌地图在国内推出的将会是一个特别版本，他们将与阿里巴巴旗下的高德地图合作推出新应用。



传谷歌地图即将回归中国：与高德地图合作（图片来自于谷歌）

日经表示，当用户使用谷歌地图内的导航功能时，将会自动跳转至高德地图，而谷歌地图将不会支持应用内导航服务。这样的做法也比较符合谷歌近来与国内企业合作的态势。去年谷歌在中国新建人工智能中心，似乎预示了后面的更多合作。

上个月中旬，谷歌在北京正式召开了2017年谷歌开发者大会。在会上谷歌宣布，谷歌AI中国中心正式成立。谷歌AI中国中心由斯坦福大学终身教授、谷歌云首席科学家李飞飞和李佳主要负责。

李飞飞将会负责中心的研究工作，也会统筹 Google Cloud AI, Google Brain 以及中国本土团队的工作。谷歌希望通过建立AI中国中心，能够更好的与中国人工智能开发者进行合作，并且给予更多学生及研究人员提供高质量AI及机器学习的教育支持。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传谷歌地图即将回归中国：与高德地图合作http://news.zol.com.cn/674/6748755.html