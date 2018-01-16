传爱奇艺在美提交IPO申请 融资10亿美元

【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，外媒汤森路透旗下IFR报道，百度旗下流媒体视频服务爱奇艺已秘密在美国提交了IPO（首次公开招股）申请，融资约10亿美元。对此消息，爱奇艺方面拒绝置评。



传爱奇艺在美提交IPO申请（图片来自baidu）

外媒援引消息人士说法，爱奇艺IPO可能会在今年第一季度末或第二季度初完成。其实早在2017年9月，彭博社就援引两位知情人士说法，爱奇艺计划最早于2018年在美国IPO，届时的估值可能超过80亿美元。

根据百度递交给SEC的文件显示，旗下视频业务爱奇艺2016年营收112.83亿元（16.25亿美元），较2015年同期的52.95亿元增长113.1%。爱奇艺2015年营收则较2014年的28.7亿元增长84.3%。2016年，爱奇艺运营亏损27.65亿元（3.98亿美元），较2015年同期的亏损23.83亿元有所增加。不过，相比爱奇艺的营收增长，其运营亏损的增幅并不大。

公开资料显示，爱奇艺，原名奇艺，于2010年4月22日正式上线。2011，百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股，并于2012年11月3日，收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份，成为其单一最大股东。

2013年，百度斥资3.7亿美元收购PPS，实现PPS与爱奇艺的合并，之后在自制剧，产品建设，独播等很多领域动作频繁。

2016年，百度公司发布公告称，董事会收到了来自百度董事长兼CEO李彦宏和爱奇艺CEO龚宇的非约束性提议，计划收购百度所持有的爱奇艺股份，估值28亿美元。仅仅过了几个月，百度董事长兼首席执行官李彦宏和爱奇艺首席执行官龚宇代表买方财团致信百度董事会，宣布撤回今年2月提出的爱奇艺私有化要约。

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