微信打赏功能回归啦！苹果和腾讯达成协议

【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，微信张小龙日前在广州微信开发者大会上表示，腾讯和苹果就应用内打赏功能达成和解。也就是说关闭了近一年的微信打赏功能将回归，用户又可以在微信内给他们喜爱的内容创作者和视频主播进行打赏啦。



微信打赏功能回归啦！（图片来自baidu）

2017年4月19日17点起，微信团队宣布，iOS版微信公众平台赞赏功能关闭。原因是苹果称腾讯违反其服务条款。苹果认为该打赏功能应该属于应用内购买行为，根据苹果的服务条款，苹果应该从打赏金额中抽成30%。但是，腾讯称自己没有从打赏功能中获利，打赏金额全部交给内容创作者，这个功能只是为了增加用户活跃度。

现在，微信张小龙正式表示，腾讯已和苹果达成协议，打赏功能将回归。称将修改打赏机制，打赏金额将直接支付给内容创作者。“过去，类似苹果这样的外国公司很难理解某些中国特有的情况。现在，我们达成了共识，并将尽快重新上线微信的打赏功能”，张小龙说。

苹果没有立即对此事作出评论。尚不清楚苹果是否会从重新上线的微信打赏功能中抽成。



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