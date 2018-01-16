早报：Xperia XA2 Ultra开启预订 不过只有欧洲

【科技早餐】

●索尼Xperia XA2 Ultra开启预订 不过只有欧洲

索尼在CES上公布了新一代窄边框手机Xperia XA2和XA2 Ultra，目前这两款机型已经开启了预售。其中Xperia XA2售价为350欧元（约合2800元人民币），Xperia XA2 Ultra售价为430欧元（约合3400元人民币）。

配置方面，Xperia XA2采用了5.2英寸1080P显示屏，搭载高通骁龙630处理器，3GB内存+32GB内存组合，2300万+800万像素前后摄像头。XA2 Ultra采用6.0英寸1080P显示屏，搭载高通骁龙630处理器，有4GB+32GB/64GB内存组合可选，2300万像素后置摄像头，前置采用1600万+800万像素双摄像头。

Z点评：索尼已经缩减了移动智能产品的市场规模，因此现在每一部新手机都颇为重要。



Xperia XA2

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