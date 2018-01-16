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    仅iPhone才降频！苹果：iPad/Mac不受影响

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月16日消息，苹果道歉并推出优惠换电池疾患后， iPhone降频门事件算是进入缓和期。不过还有很多用户心中有疑问问，那就是iPad会不会受到降频门的影响。

    仅iPhone才降频！苹果：iPad/Mac不受影响
    苹果：iPad/Mac不受影响（图片来自baidu）

           现在，苹果更新技术支持文档，明确指出：“这一电源管理功能仅针对iPhone推出，不适用于任何其他Apple产品。”

           苹果并未具体解释旧款iPad为何不会降频，外媒猜测可能和iPad电池容量大得多有关，毕竟电池容量大、续航长、充电频率低、电池损耗低，另外iPad的使用频次显然也要比iPhone少得多。

           或许有人会怀疑苹果故意隐瞒事实，不承认iPad也会降频。这一点目前还没有太明确的证据，但是在iPhone降频门已经发酵到如此程度的当下，相信苹果也不敢如此冒天下之大不韪。

           另外，尽管苹果已经针对“降频门”进行了道歉，并提出了赔偿与更换措施，但是充满怒火的消费者显然并不想原谅苹果。目前消费者针对“降速门”而向苹果发起的集体诉讼已增至24起，苹果的麻烦显然还没有解除

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