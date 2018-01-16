AMD来帮忙！英特尔两款独显新品被曝光

【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，据外媒TPU报道，The Motley Fool的一位科技股评论人员Ashraf Eassa透露称，英特尔内部已经开始秘密研发第12代和13代独显。



英特尔两款独显新品被曝光（图片来自baidu）

曝光的信息，英特尔独显的代号分别是“Arctic Sound”以及“Jupiter Sound”。其中 “Arctic Sound”将采用和Intel/AMD合体CPU一样的嵌入式多芯片互连桥接 (EMIB) 技术。由此来看，Intel的新独显应该也是HBM显存，而且性能比较强悍，以至于无法封装到CPU中。

英特尔研发独显可谓是准备了很久，甚至还招揽了AMD RTG负责人、Navi架构之父Raja Koduri，其将带领新部门，一方面扩大英特尔核显的领导地位，并向先锋和更广的设备领域扩展，另外，也将带领英特尔研发高性能独立显示芯片。

英特尔透露，新独显将是应用广泛的计算领域，可能不仅是大伙儿最喜闻乐见的游戏，还有加速卡、人工智能、VR/AR、自动驾驶等等。

目前英特尔8代酷睿处理器家族新成员，后缀为G的Kaby Lake Refresh芯片。最大的特点就是采用MCM多芯片封装，集成了AMD Vega M定制GPU和HBM2显存。不过其UHD核显仅仅是9代半（Gen 9.5），从这个节奏来看，消费者要等很久了。



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