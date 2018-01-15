高手在民间！Lumia手机上运行ARM版Win10

【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，外媒报道说，一位民间的大神Gustave M利用Lumia破解工具Windows Phone Internals软件成功在Lumia 830上成功运行了Windows 10的ARM版本。



Lumia手机上运行ARM版Win10（图片来自腾讯）

这只是一次简单的尝试，还存在很多兼容性问题，距离真正的X86手机还有很远的距离。在这之前，坊间就有关于微软Surface Phone的消息流传。

早前，微软内部一直都在推进Surface Phone的研发，之前他们申请的专利已经显示，这部革命性手机内部代号 'Andromeda'（仙女座），其会采用双屏折叠设计，合起来是手机的形态，而展开后就是个微型电脑，这样的构思确实很强大。



Lumia手机上运行ARM版Win10（图片来自baidu）

Surface Phone属于One Core大框架下的产品，所以运行的是Windows Core OS(核心操作系统)，从这个角度来说，这的确能称得上是一款X86架构形态下的手机了。

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