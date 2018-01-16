【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，据国外媒体《福布斯》杂志报道，许多人在使用某一社交平台之后都会发现一些他们厌恶的因素，而这些因素会致使他们关掉社交平台。近日有调查显示，有近半数的美国民众希望关闭推特，这主要是因为美国总统特朗普。



都是川普惹得祸！半数美国民众希望关闭推特（图片来自于谷歌）

有2000名受访者接受了Recode进行的这次调查，调查中46%的受访者希望关闭推特，在所有社交媒体平台中排名首位，与之相对应的是也有43%受访者支持推特。在美国人希望关闭的网站中，约会平台Tinder排名第二，42%的受访者希望关闭它；排名第三的是Snap，40%的受访者希望关闭它；Facebook排名第四，32%的受访者希望关闭它。

Twitter从16年开始就已经深陷入困境之中，但是因为有一个人让他们的业务重新复苏，并获得全世界的关注，许多人会天天盯着他又发了什么言论，这个就是现任美国总统特朗普。有分析人士认为，特朗普对于推特的价值保守估计要有20亿美元。

投资银行Monness Crespi Hardt的分析师詹姆斯·卡可马克在接受采访时表示，特朗普使用推特并不会直接影响推特的市值，但是如果他不再使用，那么Twitter可能因此损失20亿美元。投资者会因为一个最大牌用户的流失而对Twitter重新估值，而不是日活跃用户所直接带来的。

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