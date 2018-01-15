行动迅速！诺基亚为Nokia 6/7推送安卓8.0

【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，诺基亚手机官方微博消息，全新诺基亚6/7这两款手机已经正式推送Android 8.0系统更新，相比较友商而言，诺基亚行动可谓是迅速。



诺基亚为Nokia 6/7推送安卓8.0（图片来自baidu）

诺基亚6/7在系统方面并没有过多的功能加入，极大还原了Android原生系统。当手机更新到Android8.0系统后，能够让手机速度全面提升，拥有新一代的后台管理机制，新加入熄屏提示、手势操作等功能，并且保持每月安全更新。

全新诺基亚6采用5.5英寸1080P屏幕，搭载了高通骁龙630处理器，配备4GB+32/64GB存储，电池容量为3000mAh。

而诺基亚7则是采用了5.2英寸屏幕，同样搭载骁龙630处理器，配备4/6GB内存+64GB存储，相比诺基亚6内存更大，电池容量同样是3000mAh，支持QC 3.0快充。

另据早前消息， 今年诺基亚将推出五款手机。曝光的APK软件包显示，除了有Nokia 1、Nokia 6 2018外，还有Nokia 4、Nokia 7 Plus、Nokia 9这几款新机也即将发布。

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