【中关村在线新闻资讯】1月16日消息，近日一加公司CEO刘作虎在接受英国媒体《每日镜报》采访时表示，一加公司在2017年总营收达到了14亿美金（100亿元人民币左右）。同时，刘作虎还确认一加6将会使用骁龙845处理器。



一加公司公布去年销售成绩：销售额达100亿元（图片来自于谷歌）

据了解，去年一加公司的销售收入与16年相比增长将近一倍。盈利率和用户增长上，一加公司去年获得的成绩也远超预期。刘作虎在采访中也谈到了今年的计划，上半年会发布新旗舰一加6，而此次一加6采用骁龙845也已经是板上钉钉。

上个月的时候国外媒体Android Marvel报道，有一些业内人士向他们透露， 一加新旗舰一加6将会采用更加先进的面部识别功能，与目前iPhone X在技术水平上非常相似。

事实上，一加5T就已经加入了面部识别识别功能，而一加公司希望在明年的新机中能够进一步提升面部识别的精准度，同时避免黑夜时解锁几率大打折扣的情况。为此，一加6的面部解锁元器件将全面向苹果看齐，包含红外点阵投射模组、深度传感。

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