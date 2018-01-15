【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，今天魅族科技召开了品牌沟通会，会上魅族首席营销官兼总参谋杨柘在会上公布了魅族去年的一些重要数据。魅族全年总出货量近2000万台，销售额破200亿元，并保持了盈利。



魅族召开品牌沟通会：去年出货量达到2000万（图片来自于baidu）



杨柘还提到，魅族公司将会在今年向中高端市场进行发力。之前魅族曾经因为机海战术从而被一些人诟病，经过削减产品线之后，魅族摆脱了之前混乱的状态。魅族还根据市场需求，增设海外事业部、配件事业部和电商事业部。销售渠道方面优化后，全国店铺2300余家。

去年12月12日，魅族宣布新一轮架构调整，新设立海外事业部和配件事业部，同时宣布了一系列高管调整。这是黄章宣布回归魅族后的第二次架构调整。目前，魅族有5个事业部、魅族事业部、魅蓝事业部、Flyme事业部以及新加的海外事业部、配件事业部。

李楠在接受采访时表示，在双12购物节之中，魅族品牌销量排名前五，店铺销量排名第一。同时，12月5日魅蓝Note 6宣布降价200—300元当天，其在魅族商城、京东、天猫、苏宁四大平台的合计销量猛涨1000%。

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