PC迎六年来首次增长 触底反弹还是昙花一现？

IDC数据显示，去年第四季度全球PC出货总量达到7060万台，较上年同期的7010万台增长0.7%。虽然增幅微弱，但这却是最近六年以来，PC市场首次实现复苏增长，而此前对上季度的预期是下跌1.7％。



PC迎六年来首次增长（图片来自baidu）

2017年全球PC出货总量为2.595亿台，较上年的2.602亿台下滑了0.2%。虽说是下滑但这也是PC市场下滑幅度对小的一年，更何况在2017年PC市场还迎来过增长月份。

对此IDC分析认为，其中的原因是多方面的，包括商务市场更新、SSD等存储设备需求旺盛、厂商重新重视笔记本、亚太拉美发展中市场推动等等。那么PC市场是否是已经进入触底反弹了，还是说PC市场的复苏仅仅是昙花一现呢？

那首就先来说说，PC市场为什么迎来复苏

PC市场的触底反弹说了很多年，但是这个PC市场的低点到底有多低，每年都不一样，每年的数据统计也都是PC市场在下滑。但是2017年不同，因为这一年PC市场终于迎来了一次增长。这又让我们看到了希望，是PC回暖的希望。

PC市场在2017年有复苏跟以下几点有很大关系，首先是PC领域最重要的CPU跟GPU重新焕发活力，这里起到推动作中的就是AMD。

AMD十年磨一剑终于在2017年初正式推出了Ryzen架构产品线，凭借14nm工艺制程+多核心+性价比策略，瞬间激起了用户升级热。更重要的是，AMD这一记重拳也打醒了英特尔，因为酷睿最近几代的升级，变化的仅仅是名称，在性能上并没有多少改进，因此被冠上“牙膏厂”美名。

英特尔为了对抗AMD Ryzen架构产品线，重磅推出了八代酷睿产品，像是在消费级领域i7都是6核心12线程配置，这在以前想都不敢想。

至此在桌面和笔记本PC领域掀起了多核化普及狂潮，这在一定程度上让消费者重新激发了换机升级的欲望。

显卡方面，A卡和N卡的竞争激烈，看点很足。AMD的RX Vega显卡引起轰动，RX Vega 64和RX Vega 56在高端显卡领域均能与Nvidia的GTX 1080和GTX 1070相抗衡。另外Nvidia还在AMD RX Vega 56强劲表现的刺激下推出了GTX 1070 Ti，由此可见竞争与创新才是PC硬件发展的主流。

其次是，PC端游戏在2017年迎来爆发，吃鸡成为潮流。“大吉大利，晚上吃鸡"成为2017年的一个现象级游戏。Steam上“吃鸡”的全球销量已超过1000万份。在游戏平台STEAM上，中国地区预计有超过30% 的用户在最近两周玩过该游戏，活跃用户数量更是接近200万，平均每位玩家每天在该游戏的游戏时间为2小时。

PC端游戏火热势必会带来一股升级热潮。《绝地求生》的最低配置为：Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300处理器；6GB内存， nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB的显卡以及30GB的存储空间。

玩家为了获得更为爽快的游戏体验纷纷，选择更强大的CPU，更强大的显卡，更快的内存等等。同时很多PC厂商为了赶上这么热潮纷纷打出了，“为吃鸡而生，吃鸡神器”等等。

另外，去网吧吃鸡也成为潮流，有机构统计来网吧要求玩“吃鸡”的用户开始增多，上做了达到40%左右，这也让很多网吧迎来换代热潮。

除了“吃鸡”，其他PC端游戏表现依旧抢眼，如《神界：原罪2》；《刀塔2》；《CS：GO》等依旧保持强大的号召力，而这都是让PC市场复苏的直接动力。

最后是，VR、AR等新科技的诞生将带动PC产业的升级，使PC创造出更多的使用功能和乐趣，吸引更多用户。特别是进入2017年之后，AR以及VR产品的售价都在走低，OculusRift头显和Touch控制器的套装价格降至400美元，HTC Vive的价格则降至600美元。这就让那些尝鲜用户在体验AR或VR产品的成本变低。

PC市场的复苏仍旧是昙花一现

2017年四季度的数据来看，这是PC出货量6年来的首次大涨。不过这种增长仅仅是出现了一个季度而已，当移动互联网时代到来时，给PC分身的机会并不多。

其实当我们喊着AI可以拯救PC时，我们失望了。如微软则在2014年将Cortana搬入到Windows Phone 8.1中。然而到了2016年，个人数字助理已经全等了Windows电脑以及Mac电脑，但是PC销量仍旧是全面下滑。

当我们在AR以及VR浪潮下，喊着PC有望复苏的时候，实际情况是AR以及VR的产品本身就不成熟，并不能带领PC走出泥潭。另外，用户想要体验AR以及VR产品其使用成本还是太高，而且内容匮乏。

最后，作为推动PC增长重要推动力的端游，情况也是不尽如人意。魔兽世界之后，我们等了这么多年才能等来了一个吃鸡游戏，反观移动端游戏，爆款一个接着一个。

就拿2017年吃鸡游戏来说，手机端已经开始挖角了。如网易推出的《荒野行动》还有《终结者2审判日》；小米推出的《小米枪战》。最厉害的还是腾讯，其2017年11月以来，已先后推出4款吃鸡类型手游：CF手游的荒岛特训模式、《光荣使命》手游以及，《绝地求生：全军出击》，《绝地求生：刺激战场》。

总之，PC市场持续疲软将是未来主流趋势，或许在某一点上的创新会让PC焕发一次生机，但那仅仅是续命而已。

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