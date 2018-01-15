【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，近日有共享单车公司ofo内部人士向媒体透露，ofo公司正在进行新一轮的融资，此次融资将由阿里巴巴公司主导。不过，此次融资的具体数额这名知情人士并没有直接透露。



传ofo正进行新一轮融资：由阿里巴巴领投（图片来自于baidu）

此前，ofo曾经被爆出了资金短缺的问题，随后ofo公司就否认了类似的传闻。如果这次融资能够成功的话，那么可以直接粉碎资金短缺的传闻。如果融资失败的话，那么ofo与摩拜合并的几率也在不断提升。

鉴于2015年和2016年的各种合并大潮，ofo和摩拜单车一开始就被认为最终还是会走上合并这条路。在WISE2017投资人峰会上，ofo投资方真格基金创始人徐小平和经纬中国创始管理合伙人张颖在对谈中提到了ofo和摩拜未来会怎么样，徐小平说：“我觉得会合并。”而张颖也表达了相同的意思，并称也希望合并。

事实上，ofo投资人、金沙江创投董事总经理朱啸虎去年也曾多次在公开场表达希望合并的意愿，摩拜的投资人之一、红杉资本中国基金合伙人周逵也曾提过合并的时机问题。看来从投资人的立场来看，是希望合并的。







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