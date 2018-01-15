国产CPU取得新突破，第五代国产自主可控通用CPU

国产CPU一直是我们的弱项，在工艺水平和处理性能上一直距离领先水平一段距离，每每国产CPU的新闻发出总是雷声大雨点小，不是性能不够就是应用太窄，我们普通消费者使用上国产芯片遥遥无期，即使有了消费级能够使用的也是性能相差国外先进水平数年，几乎没有太高的使用价值。



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面对国外技术领先压制下，国产CPU也没有停下脚步，在生态体系匮乏，核心技术缺失的情况下，国产CPU算是从0开始，不断碰壁探索才能继续前进，最近上海兆芯集成电路有限公司举行兆芯开先KX-5000系列新品发布会，标志着在先进安全自主可控CPU产品领域取得新突破。



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此次发布的系列新品支持DDR4双通道，采用28nm工艺，单芯片集成CPU、GPU、内存控制器、PCIe 3.0等芯片功能，和市面上主流CPU几乎没有差异。不仅如此，面对最近的英特尔芯片漏洞，兆芯也表示做过对比测试，不存在类似漏洞，在信息安全上非常可靠。



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然而对于国产CPU，网友们始终不能表示出充足的信心，从网友的评论中可以看中，对于国产CPU，一方面与国际水平实在相差太大，一下子赶超有相当大的难度，另一方面国产CPU的研发制造也已经不是一天两天的事情了，网友们的信心也早已被消磨殆尽。那么你是怎么看待国产CPU 的呢？

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