【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，此前中国联通进行混改就有腾讯的参与，不过双方具体的合作还一直没有敲定。就在最近，联通大数据有限公司与腾讯公司在北京签署了战略合作协议，双方将在信息安全、金融反欺诈等多个领域进行合作。



混改后继续合作 腾讯与联通建立大数据实验室（图片来自于腾讯）

联通和腾讯方面表示，除了商业化探索之外，双方还将共同承担社会责任，净化网络空间，赋能相关产业，服务百姓民生。目前，联通与腾讯已经组建了大数据实验室，还会在电信安全、金融反欺诈等领域共同开发相关产品。

去年九月份的时候，中国联通大数据有限公司在北京正式揭牌成立。同时，联通公司还在这次发布会上公开了联通大数据的基础、标准应用和平台级行业解决方案共三层的运营产品。

联通此次成立大数据有限公司，主要是希望和之前参加联通混改的公司实现资源互补、业务协同和市场发展。中国联通副总经理姜正新也在这次发布会上提到，联通大数据公司定位于对外集中运营主体和大数据产业拓展的合资合作平台，是中国联通顶层架构设计策略实施落地的产物。

除此之外，中国联通还与中国银联签署了战略合作协议，双方决定建立长期稳定的合作伙伴关系，在数据资源、技术能力、产品研发等方面开展全方位合作。







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