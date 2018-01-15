腾讯大王卡再次优惠升级，真心值得换！

腾讯大王卡一经推出就圈到了一大批用户，同时也帮助中国联通在半年内增加了2000W的用户。不知道现在中国移动和中国电信怎么想，5元30兆？还是仅限新用户办理？其实腾讯大王卡的火爆主要还是因为用户对腾讯系软件的刚需，比如微信的语音聊天可以免流量，几乎就用不到短信和电话功能了。



马化腾

腾讯视频也免流量，再加上QQ、应用宝、王者荣耀等等软件的免流量，确实非常吸引人，而且最近又推出一项新的优惠活动，不必开通每天1月的日租宝！每月仅花费19月就可以享受完整的大王卡优惠！



优惠活动

在2018年1月15日，腾讯王卡可以免费升级语音/流量二选一，可选每月免费赠送50分钟/100分钟语音或者500MB/1GB流量。如果选择1GB流量，就可以使用这1GB流量查看腾讯系之外的应用，如果腾讯系之外的软件使用频率不高的话，1GB流量完全可以撑过一个月，也就可以实现每月仅花19月，不必再加上每天1元的日租宝，并且当1GB流量使用完之后，再打开日租宝，消费要比19+30元更优惠一些！









最新活动

大王卡也非常适合情侣煲电话粥，两个腾讯王卡可以增加亲情号码，全国通话免费，最多可设置8个亲情号，看来腾讯准备让大家拖家带口一起使用腾讯王卡了。不过整体看来，腾讯王卡确实要比其他的卡优惠的多，毕竟腾讯系都是平时使用频率最高的软件。当然，如果你不常使用这些软件，目前还有淘宝，京东，百度，微博等等的各种卡，相较于传统的移动套餐或者电信套餐都要优惠的多。





运营商

目前你还在使用传统的移动套餐吗？你打算换哪一种卡呢？欢迎讨论

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