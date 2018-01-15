【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，近日国外媒体放出了一个令人惊奇的消息，目前已经有80%的比特币被开采出来了。这样的一个里程碑时刻显然代表了，比特币这一加密货币已经越来越难开采，价格方面也很有可能重新迎回新一波的上涨。



比特币已开采百分之八十：后续挖掘更困难（图片来自于谷歌）

据了解，比特币的总量为2100万枚，目前已经有1680万枚比特币被开采出来。因此，还有20%的比特币还在等待挖掘。比特币刚刚发布的时候，比特币发明者中本聪就表示比特币是一种限量供应的虚拟货币。不过，一些人认为通过特别的操作手段，依然存在提高比特币总量的可能性。

日前Quinlan & Associates首席执行官Benjamin Quinlan撰写的一份报告，比特币到2018年12月底之前可能跌破1800美元，从而使得这个加密货币的总市场价值缩水约70%至2200亿美元。

报告称，到2020年前，一个比特币价值可能在810美元左右，甚至更低。“虽然设计用于替代法定货币的加密货币（比如比特币）不太可能作为我们今天已有的货币或货币体系的可行替代品，但是具有相关实用应用程序（如以太坊的ETH）的加密货币以及附属于一个主权国家的法定加密货币，可能会出现大幅增长”。

报告还表示，关于比特币未来价值的共识“几乎不存在，估值区间从0美元到高达100万美元，差异巨大”。







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