【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，今天上午微信在广州保利世贸博览馆召开了2018年“微信公开课Pro”。除了宣布iOS版微信的赞赏功能将全面恢复，张小龙在现场再次重申，微信官方并不会查看和保存用户的聊天记录。



张小龙重申不会查看用户信息：跳一跳玩到6000分（图片来自于sina）

在谈到微信公共号时，张小龙表示他们最近在与苹果重新磋商之后，赞赏功能将全面回归。不过与此前不同的是，这一次赞赏将更针对于作者而非文章。同时，公众号也将制作独立的App，更方便手机管理。

至于引发风波的微信查看用户信息的问题，张小龙表示微信为用户隐私着想，最开始就没有做用户消息网上同步的功能，仅仅开发了本地局域网同步消息，直到现在。

在公开课现场，张小龙还谈到了《跳一跳》这个小游戏，并并且和玩家实时进行游戏。在这盘游戏中，张小龙获得了全场最高分，为967分，他也表示曾经获得了6000多分的成绩。张小龙认为分数高是因为有很多时间来练习，跳一跳可以让自己很放松和平静。

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