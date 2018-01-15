携手诺基亚10归来，王者能否东山再起？

诺基亚作为80、90后心中的经典品牌影响着不少人，但由于没有正视自身的弱势，从而被科技发展的浪潮吞噬。虽然前几年诺基亚也曾试图翻身，但诚意的缺乏让其并未成功。如今在诺基亚9得到确认之后，诺基亚10更是遭到了曝光，相比之前的产品，诺基亚10或许会成为诺基亚的救命稻草。



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据外媒NPU透露，该机会搭载今年最新的高通骁龙845移动平台，6GB RAM。为了避免前期芯片供应不足，诺基亚10会在今年8月份正式发布。前段时间，有外媒放出了一组关于诺基亚10的渲染图，整体看上去很硬朗，辨识度也很高。



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据悉，诺基亚10会使用一块5.7英寸18:9比例全面屏，分辨率达到2K级别。其机身设计会延续目前诺基亚数字系列的大致风格，同时支持IP67级别的防尘防水，摄像头依旧会采用卡尔蔡司认证的镜头，主镜头有效像素为4100万，配色上会拥有黑、灰、黄三种。



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总的来说，诺基亚10确实很值得期待，但问题是按照以往诺基亚的定价思路来看，这款诺基亚10的售价应该也不会亲民，突破5000+不无可能。现在就看诺基亚是打着回归的幌子继续“骗”钱，还是真正踏踏实实准备回归了。

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