过分了！淘宝被列入美国恶名市场黑名单

美国贸易代表办公室（USTR）近期发布了《2017年恶名市场非定期回顾报告》，其中将全球25个在线市场和18个实体市场列入了“恶名市场名单”，中国有9家市场“榜上有名”而其中就有淘宝网和北京秀水市场。



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按照USTR的说法，他们认为淘宝网对于售卖假货的打击力度还不够，称其只是“协助国际品牌，而不是中小企业”。阿里巴巴对此发表声明称：阿里巴巴再次成为美国基于贸易保护主义的牺牲品。



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由此我们不禁联想起美国在月初做的另外2件事：



1.蚂蚁金服（支付宝母公司）12亿美元收购美国速汇金（MoneyGram）失败，并且最终还要倒赔2亿。

2.华为与美国电话电报公司（AT&T）的合作宣告失败，AT&T单方面撤销合作计划，并宣布不会在美国售卖华为手机，华为对此事先毫不知情。



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新华社对于美国近期一系列的做法也作出了强硬回应：若在贸易问题上美国政府一意孤行，中国可能采取反制措施。

美国一直以来以开放著称，如今采取类似“闭关锁国”的措施来自我保护不禁让人感概。涉及到国家层面的事情已不是企业所能左右，踏实下心来把产品和服务做好，我们中国企业终将获得全世界的认可。

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