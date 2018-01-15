【中关村在线新闻资讯】1月15日消息， 本周三魅蓝新机魅蓝S6即将正式发布，近日魅蓝官方也放出了一张全新的宣传海报，并暗示魅蓝S6即将在交互方式上做出改变。许多分析人士认为，魅族很有可能用全新的交互方式来代替虚拟键。



魅蓝S6本周即将发布：或推出全新交互方式（图片来自于weibo）

据了解，目前智能手机的全面屏主要的一个问题就是虚拟按键的问题，它占用了一部分显示面积，对此部分厂商提供手势操作来代替虚拟键。从之前曾经流出的魅蓝S6的宣传图来看，如果不会采用传统的安卓三按键交互方式，那么全新的交互方式还会让人非常期待。

根据此前流出的曝光图所示，魅蓝S6锁屏界面底部出现了经典的小圆圈设计，进入主界面后，底部变成了安卓的金刚三键。由于魅蓝S6采用的是全面屏设计，因此早前的mBack交互方式已经被舍弃，所以虚拟按键又成了全面屏手机的选择。

早前消息，魅蓝S6采用全金属机身、隐藏式U型天线设计，背部除了印有“MEIZU”Logo之后，还加上了“mblu”的魅蓝Logo，指纹识别移到了侧边。配置方面，采用18：9全面屏设计，大小为5.7英寸，分辨率是1440×720；搭载三星Exynos 7872处理器，配备3GB内存+32GB存储，电池容量为3000mAh，支持9V/2A的18W快充。







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