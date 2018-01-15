【中关村在线新闻资讯】1月15日消息， 随着各家旗舰机消息的纷纷出炉，搭载骁龙845的智能手机也越来越多，HTC新旗舰U12也将搭载骁龙845。最近，知名爆料大神@Slashleaks曝光了一批HTC U12的渲染图，全面屏和后置双摄也是这款手机的最大亮点。



HTC U12高清渲染图曝光：全面屏+后置双摄（图片来自于Slashleak）

HTC U12采用全面屏设计，正面仍旧配备了一个实体Home键，并附加指纹识别技术。该机正面也配备了两个摄像头，也就是说这是一部四摄像头手机。与此同时，HTC U12将搭载骁龙845处理器，配备6GB内存，屏幕可能是4K分辨率。

此前有业内人士透露，HTC U12将在今年上半年正式发布，而4K屏幕也将成为这款手机比较大的卖点。目前市面上搭载4K屏幕的智能手机还不太多，如果HTC U12搭载4K屏幕，那么将会成为这款手机的一个比较的卖点。同时，电子时报还提到，HTC U12将搭载高通骁龙845处理器，并配备后置双摄像头。

上个月的时候，HTC智能手机销售总经理陈柏谕接受采访时表示，HTC在明年只计划推出4到5款手机，并且将明确每款产品的定位，不会再在同一档位上推出多款机型来混淆消费者。上半年和下半年HTC至少会有一款明星产品，而且会把产品重点放在机种与机种的衔接上，让新老机型顺利交接。

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