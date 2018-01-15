AR眼镜在路上？传苹果CES期间接触AR供应商

【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，苹果对于CES大展并没有多少兴趣，更没有参加，不过CES对于苹果的吸引力还是有的，现在有消息称，苹果公司没有正式参与盛会，但是，苹果好像在会场上接触了增强现实（AR）供应商。



传苹果CES期间接触AR供应商（图片来自baidu）

报道称，苹果公司会见了几家AR组件供应商，以便为自己的一款可穿戴设备选定生产厂家。不幸的是，媒体未能获得苹果公司与供应商见面的任何细节，但这进一步证明了苹果的AR产品正在开发中。

早前传闻，苹果公司目前正在研发一款AR设备，最大可能是眼镜或耳机。同时台湾供应链放出消息，苹果的增强现实设备将于2019年上市。而这款产品将找上广达代工。广达副董事长梁次震为此秘密筹组千人团队进行产品研发，扛下苹果 AR产品组装重责大任。

苹果CEO库克在接受记者采访时，也是大加赞赏现实增强技术。不过库克也坚持，无论是显示增强还是虚拟现实，都无法代替现实的人类接触与交往。从去年开始，苹果已经开始收购多家显示增强公司，比如Metaio等。

当然，苹果并不是唯一对AR供应商感兴趣的科技巨头，这份报告指出，谷歌、Facebook、Snap、小米等公司也与AR供应商进行了类似讨论，据说，三星和LG的AR样品已经小批量投入生产。



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