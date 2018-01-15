淘宝等被列入美国市场黑名单 阿里巴巴回应

【中关村在线新闻资讯】1月15日消息，美国贸易代表（USTR）办公室发布《2017年恶名市场非定期回顾报告》，将全球25个在线市场和18个实体市场被列入“恶名市场名单"，其中包括淘宝网和北京秀水市场等9个中国市场。



淘宝等被列入美国市场黑名单（图片来自baidu）

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）办公室发布声明称，世界范围内侵犯知识产权的非法贸易对美国经济造成了严重损害。针对淘宝网此次再被列入美国“恶名市场”名单。报告中首先指出淘宝网近年来打击网上售卖假货的努力，但表示淘宝“似乎只是协助国际品牌，而非中小企业”，并且淘宝没有发展出一套显示其网上假货规模的指标。

阿里巴巴集团对此发表公开声明称：基于贸易保护主义抬头，阿里巴巴再次成为美国贸易代表办公室高度政治化环境下的牺牲品。美国贸易代表办公室的恶名市场名单仅仅针对非美国国家，它已不是关乎知识产权保护，而是实现美国政府贸易政策目标的工具，其真实意图终将为人所知。

另外，阿里公开的打假计划显示，其打假特战队已与全国23个省份开展线下打假合作，并与上海、天津、江苏等12个省份公安机关就线下打假签署战略合作备忘录，累计向全国执法机关推送涉假线索1910条，协助抓捕涉案人员1606名，捣毁窝点数1328个，涉案金额约43亿元。目前阿里已经建立起了一支2000人的打假团队，每年投入超过10亿元，利用大数据技术对售假行为进行主动防控。



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