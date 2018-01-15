早报：爆料大神曝光HTC U12渲染图

【科技早餐】

●爆料大神曝光HTC U12渲染图

爆料大神Slashleaks日前曝光了HTC新旗舰HTC U12的最新消息，而且还带上了渲染图。从图上来看，HTC U12采用全面屏设计，并将指纹识别放在了正面下方的窄“下巴”中。背面由于是带壳的，所以设计还无法看出，只能知道是双摄像头。

配置方面，HTC U12将搭载骁龙845处理器，运行内存能达到6GB，有传言称可能会上4K屏。

Z点评：HTC已经表示要抛弃机海战术，明年的4款新机每一款应该都很重要。



HTC U12渲染图（图片来自网络）

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