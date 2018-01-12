公司大了会做什么恶？苹果亲身示范给你看。

这是《反调》栏目的第4期，当今社会，我们生活中看到的太多现象都是经过包装的假象。在这个栏目里，我们想和你一起撕开这些包装，发现大多数人不知道的事实，探讨现象背后的逻辑。

这一期，我们揭露苹果公司曾做过的恶，看看这些行为背后的动机。

iPhone自从诞生就伴随着不时蹦出的缺陷，比如说iPhone 4的天线门、iPhone 6易弯曲、掉漆门等等，但本文不讨论这些产品缺陷的问题，我们将注意力放到并非偶然的问题事件上面。



图片来自谷歌

调查显示，苹果在手机市场上抢占了90%以上的利润，而iPhone在全球的销量占比不到20%，也就是说华为、小米、三星这些品牌的手机加在一起总利润也不及iPhone一家。或许正是因为这种极其强势的地位，苹果也逐渐“为所欲为”。

悄悄地让你的手机报废

先从最近发生的降频门事件说起。

降频门这个事件很有意思。最开始有两起美国用户集体起诉苹果的诉讼，但并未引起苹果在意，直到连续17起诉讼将事件将事件推向高潮，法国反欺诈部门开始介入调查，苹果才决定给出回应。

不久前，有iPhone用户发现，对于旧款iPhone只要换块新的电池，运行速度就会恢复到正常，此提升旧iPhone性能的方法便在网上流传开来。然后苹果怎么做了呢？假若让你换一块电池就好了，那还挣什么大钱？然后苹果默默地单方面降低了处理器速度。旧款iPhone即使换了新电池也没太大用了。



图片来自谷歌

这次降频事件很快被用户发现，苹果解释称，是为了解决旧iPhone自动关机的问题，但iPhone7这种推出时间不久的也被划分到“旧iPhone”，被强制报废，这就完全说不过去了。

于是，在诉讼中，用户指出苹果隐瞒了信息，强制旧款iPhone报废，严重损害了消费者的财产权利。之后，苹果做出回应，表示会降低电池售价，但并没有提解决降频的问题。这难道不是在变相地卖自己的电池？让消费者无故去花更多的钱？

不得不说，苹果对于这次事件的公关真是烂透了，企图将消费者的注意力引导到电池降价上。但现在的消费者也不傻，不正面回应处理器降频的问题，何以服众？

考虑到iPhone X最近一段出货量走低，且预计未来将进一步走低，为了保证股东的利益，库克也是无所不用其极，但通过降频悄悄地让手机报废，这有点“损人利己”的味道了。

商业利益击败了良知，还试图去挑战法律，这件事情绝不会含糊而过。

要么放弃微信，要么放弃iPhone

2017年4月份的时候，网络上出现了一波热别的讨论：“放弃iPhone，还是放弃微信？”。事情缘于，苹果公司要求微信将公众号的“赞赏”以内购的方式进行，如果微信拒绝，那么就会将微信从app store下架。

也就是说，苹果需要从微信用户给公众号作者的打赏中抽取30%的佣金收入。这不就是在收取“过路费”吗？

最终呢，腾讯妥协，撤下了赞赏。

于是，在一段时间内，你看公众号的时候一定注意到了文章下方附带的转账二维码。但这种事情对腾讯收入没有什么影响，毕竟打赏的钱是给公众号作者的，和腾讯没什么关系。最终吃亏、受伤的只有用户。



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考虑到微信的体量和影响力，苹果在对待微信的这件事情上并没有了以往的那种“傲慢”，不然换一家相对小一点的公司，可能连通知都不会，直接就把应用给下架了。比如，360曾被苹果在AppStore封杀一年。老罗也曾怒喷苹果：太霸道即是作恶。

但腾讯毕竟是巨头，也需要找回面子，让苹果低头认错又不可能，怎么办呢？微信在没有重启“赞赏”功能的情况下，于17年10月份的时候上线了一个“赞赏码”功能，苹果这次没有干预，也算是给双方一个台阶下。

话说回来，这种傲慢地做出“用户要么放弃微信要么放弃iPhone”的姿态、对用户体验和用户地位的忽视，曾经引领过一个时代的苹果正变得面目可憎。

我的地盘听我的

有人会说，人家苹果自己的东西，人家想干嘛就干嘛。

我想，这种人怕是奴隶做久了，已经忘记了怎么站起来了。

早些时候，苹果开始在全球范围内对其认为不合法的应用进行下架，于是在2017年6月份下架了将近6万个中国应用。随即遭到了联合举报，参与举报的公司表示：苹果公司在运营AppStore的过程中存在滥用市场支配的行为，比如说单方面下架中国开发者的应用，且不能够给出合理的解释，而且重新审核上线不得不等待几个月的时间；对于电子服务行业收取高达30%的抽成。

app突然下架，而且需要等待几个月事件才能重新上线，对于依赖于一款app的互联网公司来说，这无异于灾难。



霸道的appstore

考虑到这些公司没有腾讯那么强大，所以人家苹果可不会跟你商量，所以，直接给下架了。

这不禁让人联想到了“店大欺客”，还有“客大欺店”。比如，一些大的卖场会向入驻的店铺收取租金，不论是线下卖场还是线上电商。但如果这家店铺的品牌影响力足够大，足够有知名度，卖场反而会对店铺给出入驻补贴。

这些小的应用就是交租金的，而腾讯这种大的则是可以谈条件的。这就是一种赤裸裸的产业链地位的博弈，社会如此。

小玩家在成长为大玩家之前，作为弱势群体很难获得正常的议价能力。在这场复杂的博弈中是没有绝对的平等的。换个角度，在“取消赞赏”事件中作为“吃亏”一方的腾讯，有没有利用它在互联网行业的地位也在做着类似苹果的事情呢？

“口诛笔伐”之外

商业竞争中没有绝对的“好人”和“坏人”，但对于用户来说，绝对有好坏之分。那些直接伤害用户利益的事情，终究没有办法含糊而过，就好像那句“正义或许会迟到，但绝不会缺席”。

苹果损害用户权益这件事绝不是生活中的个案，面对其他一切不平等待遇、侵犯权益的事情，作为消费者，除了看热闹、看八卦、在网络上声讨，也别忘了拿起法律的武器维护自身的权益（消费维权电话：12315）。

企业发展壮大之后，受到的关注会更多，稍有问题就会被曝光，栽在侥幸心理上的前车之鉴已经不少。三十年河东三十年河西，十年前苹果取代了“看似不可能倒下”的诺基亚的位置，科技变革的速度越来越快，谁能断定苹果不会被取代呢？

《反调》第3期：汉语言文学，才是混科技圈的必修课

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