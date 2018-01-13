“好消息！”今年比特币或跌破1800美元

【中关村在线新闻资讯】1月13日消息，外媒报道，日前Quinlan & Associates首席执行官Benjamin Quinlan撰写的一份报告，比特币到2018年12月底之前可能跌破1800美元，从而使得这个加密货币的总市场价值缩水约70%至2200亿美元。



今年比特币或跌破1800美元（图片来自baidu）

报告称，到2020年前，一个比特币价值可能在810美元左右，甚至更低。“虽然设计用于替代法定货币的加密货币（比如比特币）不太可能作为我们今天已有的货币或货币体系的可行替代品，但是具有相关实用应用程序（如以太坊的ETH）的加密货币以及附属于一个主权国家的法定加密货币，可能会出现大幅增长”。

报告还表示，关于比特币未来价值的共识“几乎不存在，估值区间从0美元到高达100万美元，差异巨大”。

本月11日，比特币价格失守13000美元，当日最大跌幅超过13%。导致比特币暴跌是中国韩国对于比特币监管加强引起。目前，比特币收复了部分失地。

据了解，韩联社援引未具名银行官员的话报道称，韩国中小企业银行（IBK）将逐步关闭以前开设的用于交易加密货币的账户。IBK还决定不运行用于交易加密货币的实名制账户系统。

韩国目前是除日本和美国外的第三大比特币交易国，一旦监管新政落地，必然会对全球虚拟货币交易带来巨大冲击。

中国互联网金融风险专项整治办工作领导小组近日又向各省(区、市)、深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了一份针对比特币的通知，要求各地积极引导辖内企业有序退出比特币“挖矿”业务。

事实上，全球央行对于比特币的态度正趋向一致：不构成法定货币、对于潜在风险要予以足够重视

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