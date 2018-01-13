【中关村在线新闻资讯】1月13日消息， 此前三星官方曾经确认将在今年2月的时候对外发布上半年旗舰机Galaxy S9。就在最近，一张Galaxy S9的包装盒谍照在互联网上流出。这一包装盒最终要的消息，莫过于揭示了三星Galaxy S9的具体配置。



传三星S9包装盒谍照流出：1200万后置单摄（图片来自于weibo）

包装盒上的信息表示，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

本周三星手机业务负责人高东真在接受记者采访时表示，三星今年首款旗舰手机将在2月份的巴塞罗那MWC2018期间正式发布。与此同时，他也提到了万众期待的可折叠手机，似乎需要等到明年才会问世。

三星以往一直会选择在MWC大会期间公开Galaxy S系列手机，只有去年他们选择在三月发布新品。似乎在今年，三星将会恢复以往的传统。除了S9之外，高东真确认可折叠新机将会定档明年，但具体的发布日期和上市日期等信息还没有透露。

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