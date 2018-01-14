中国单机游戏市场为什么突然“充满了希望”？

任天堂在本周发布了直面会，公布了一批新的游戏名单，其中确认《塞尔达无双》和《黑暗之魂重制版》会支持简体中文。这不禁让人感慨，国外游戏厂商对中国游戏市场现在似乎非常看好。

自从在华神游业务失败后，在相当长的一段时间内，任天堂的中文化进程就几乎停止了，直到NS发售以来，老任对中国市场的态度明显能够感觉到在改变，第一方游戏纷纷推出中文版本。在君岛妲己最近一次接受媒体采访时，他明确地说到现在很关注中国市场。



星之卡比新作确认将支持简体中文

那么中国的游戏市场真的迎来春天吗？

其实这里有个歧义，因为中国的游戏市场一直都很不错，但都局限在网络端游、手游和页游上，而中国的单机游戏市场（这里的单机游戏指代的是游戏数据保存在本地的游戏，也包括带有联机要素的游戏）却几乎一直都没有兴盛过。直到这两年才有了起色。

我们可以看到，越来越多的游戏厂商看到了中国市场的潜力，包括索尼、微软这样的巨头直接进入中国市场，也包括3A大厂积极推出中文游戏并在中国市场宣传推广，还有独立游戏厂商都开始纷纷推出中文化作品，甚至连任天堂这样常常被人称作“右翼”的公司都重新开始重视中国市场了。

这些现象似乎都在说明中国单机游戏市场迎来了春天。那么为什么会形成现在的这种局面呢？我们认为主要是几个方面。

首先是几个标志性的事件，Steam国区开放、微软和索尼主机国行发售，这对于国内业界的影响力的巨大的。很多人都忽视了宣传的力量，当年游戏主机处于“地下”状态的时候，从来都是小众圈子的自娱自乐，但一旦正式的宣传、电视广告、广告牌广告等等大面积地铺开之后，这种效应是非常显著的。这也标志着，单机游戏在中国终于从地下走到了地面上。



有没有国行在宣传推广上的差别是很大的

其次是玩家对于游戏审美的构建越来越健全，原来的游戏在很多人眼中仅仅是一种消遣，是一种社交行为，但现在已经开始有一部分玩家认为游戏应该是一种严肃艺术，和电影和绘画一样需要以认真的态度去对待。这样就有人对游戏的品质提出了更高的要求，而这些只有具有一定制作素质的单机游戏才能满足。

而且这类玩家逐渐在自媒体或是玩家社群中获得了话语权，成为见多识广的意见领袖，从而影响更多的人提升游戏审美，因此给单机游戏市场带来更多的新鲜血液。

再次就是国内独立游戏厂商的蜂拥出现，这类厂商大多数是在当初手机游戏大战中落败的群体，面对已成红海的手游市场而另辟蹊径转向了单机市场。为了与传统市场打造差异化，这类厂商在做媒体推广时往往会营造单机游戏高大上的形象，来吸引社会中的年轻用户，形成圈子并逐步扩大。

最后就是国内平台商的“推波助澜”，在国内单机游戏市场逐渐有了苗头之后，诸如WeGame、方块游戏、杉果等等都出手了，将这块市场彻底从幕后推到了台前，形成了基本的生态。

面对这样的大好局面，无论是国内厂商还是国外厂商，都没有理由不动心。下面的问题在于，当市场变为红海之后，下一步该怎么走。

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