【中关村在线新闻资讯】1月13日消息， 此前美团打车曾经计划在本周五的时候正式在北京开始运营，他们已经接受了20万用户的报名。不过从现在的状况来看，如果北京的用户想要使用美团的出行产品的话，恐怕还要再等上一段时间。



美团打车服务将延迟开通：曾被交通部门约谈（图片来自于weibo）

本周二的时候曾经传出美团打车负责人因为相关资质问题已经被北京市交通主管部门约谈。随后，美团打车对于此事做出回应，并表示将坚决遵守政策法规，此前已开始推进北京市网约车许可证的申请工作，不会违规上线运营。

去年11月的时候，路透社援引知情人士消息称，美团点评考虑最快明年在美国IPO，拟筹资至少30亿美元。对此消息，美团点评官方回应：“没有此事”。

之前美团与大众点评合并之后的融资中，有传闻提到王兴就曾经许诺将在2018年将会上市，同时保证IPO估值不低于200亿美元。如果这一任务无法完成，美团点评将赔付投资金额的120%。不过，美团点评方面当时并没有对这样的传闻进行回应。







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