【中关村在线新闻资讯】1月12日消息， 今天午间今日头条针对于应用擅自通过麦克风获取用户信息的传言进行了回应。今日头条表示公司旗下产品都不存在未经用户许可、擅自获取用户隐私的行为。



今日头条发布公告：澄清擅自获取用户信息传言（图片来自于谷歌）

今日头条表示他们已经向工信部说明相关情况，并表示他们的应用不存在类似的问题。今日头条同时也欢迎有关部门对其产品进行彻底检测。与此同时，今日头条也已经向公安机关报案，并申请立案查处造谣的行为。

以下为今日头条的声明全文：

近日，有部分网站和自媒体传播“今日头条通过麦克风窃取用户隐私”的谣言。

我们对此进行认真核查，发现今日头条旗下所有产品，都不存在未经用户许可、擅自获取用户隐私的行为。

1月4日，我们第一时间做了澄清。

1月11日，工信部通管局找我司了解情况。我司就此事做了汇报，今日头条不存在上述问题。

在此，我们再次澄清，今日头条旗下所有产品，都不存在未经用户许可、擅自获取或使用用户隐私的行为。我们希望有关部门或第三方机构对我们产品进行彻底检测，还我们清白。鉴于此谣言已经扩散，我们将向公安机关报案，申请立案查处。

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