上周末的时候，笔者正在家里浏览网页，无意间看到了一则新闻，腾讯官方停止了支持和维护塞班系统版本的微信。对于大部分的国人来说，日常的生活已经越来越依靠微信。如果微信连也停止针对塞班系统的更新，那么塞班系统基本可以说走到了生命的尽头。



诺基亚总算活了，但有一个东西彻底凉了（图片来自于NPU）

进入2018年，诺基亚品牌的授权商HMD刚刚发布了新款的Nokia 6，这边厢塞班系统就即将走入坟墓，对于诺基亚这个品牌可以说是冰火两重天。塞班系统的发展历程基本上可以代表诺基亚的兴衰史，同时也是诺基亚走向衰落的见证。

十年之前，塞班系统就是今天的安卓

十年之前，笔者还是一个初中生。那个时候市场上最主流的手机莫过于摩托罗拉和诺基亚两个品牌。诺基亚5700是笔者接触的第一款诺基亚手机。当时这款手机主打音乐功能，外形对于学生来说吸引力极大。班上的男生女生很多人都拥有这款手机，尤其是女生。



诺基亚总算活了，但有一个东西彻底凉了（图片来自于NPU）

那个时候，塞班系统已经诞生十年了。由于诺基亚手机是当时的“街机”，塞班系统的普及率与现在安卓系统非常相似。事实上，如果塞班系统能够找准时机，转变为智能手机系统，那么或许安卓也就不复存在，但这也都是后话。

恰恰是2008年这一年，诺基亚收购了塞班公司52%股份，并且将这家公司彻底变为了自己的全资子公司。诺基亚希望各家手机厂商都能够加入塞班联盟，但iOS和Android都已经问世，诺基亚仍有余地与这两家公司一战，可惜事情的进程远不如人们想象的那样。

我获得了人生第一台智能机，但诺基亚已无力回天

转年，笔者获得了自己的第二部诺基亚手机，也是当时市面上的“街机”诺基亚5230。如果说诺基亚5700还和智能机相差太远的话，那么从5230一直到N系列，诺基亚则完全是用智能机的标准来打造新机。



诺基亚总算活了，但有一个东西彻底凉了（图片来自于推特）

人们对于智能手机的要求发生了变化，iPhone所带来的冲击是诺基亚5230这种依旧标配触控笔的手机所无法抵抗的。塞班系统以及商店的弊端随着iOS和安卓系统的不断完善而暴露无遗，其他的手机厂商自然不愿意加入他们的联盟。就在两年后，诺基亚自己也放弃了塞班系统。

事后复盘塞班系统败给iOS和安卓的过程，人们总会把问题的原因归结于对于智能手机市场发展的速度估计不足，仍然重视已经有强大优势的功能机市场。在笔者看来，这样的原因并非事情的根源所在。iOS虽然封闭性极强，但是简便易用的操作可以帮助他们吸引更多的消费者。安卓的开放性则可以吸引更多的开发者来开发软件。塞班的尴尬之处就在于，无论是易用性还是开放性，和两名竞争对手都相差太远，最终获得这样的命运也就不足为奇了。

保留服务支持，塞班生命的后半段靠插管度日

塞班系统诞生于1997年，算到今年正好21岁。如果说到2011年可以算是一个节点的话，那么之后的7年对于塞班系统来说，就像一个垂暮的老年人每天靠呼吸机过活。期间在诺基亚身上发生了许多不同凡响的事情。无论是使用Windows Phone系统并被微软收购，还是从微软脱离并重新走向正轨，诺基亚的二十一世纪一零年代可谓精彩异常。



诺基亚总算活了，但有一个东西彻底凉了（图片来自于谷歌）

无奈的是，随着更多的软件开始停止支持塞班系统之后，塞班系统也从所谓的“死亡”开始走向被人遗忘的过程。就像《寻梦环游记》中没有人记得的老流浪汉，当诺基亚官方宣布停止服务与支持的那一天，塞班系统距离被人们所遗忘也就不远了。

结语

本周在美国拉斯维加斯举办的CES2018大展上，诺基亚不仅推出了新款Nokia 6智能手机，而且在可穿戴设备、睡眠监控以及智能家居领域都拿出了不错的成绩。然而对于塞班系统的使用者来说，他们等来的是塞班即将死亡的信号，不得不说是一件遗憾的事情。

是否会有新的挑战者来打破现有的iOS和安卓对抗的局面呢？笔者看来三星是具有这样野心与实力的厂商，如果能够依靠人工智能大潮继续打磨其语音助手，凭借市场份额很有机会发展成一个独立的手机系统来打破iOS和安卓两分天下的局面。

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