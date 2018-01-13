冰冷的冬日，最大的快乐莫过于把裤子衣服都脱了，钻进暖和的被窝……..美美哒。可……这个时候才想起来，灯还没关呢。





比这天气更冷的还有支付宝的心，因为他被自己人给黑了！本周，阿里巴巴董事局主席马云出现在重庆九街某酒吧，消费金额在1300元左右，不过结账时并未选择支付宝，而是刷的银行卡…..刷卡，你没看错，马云是刷卡结账而不是使用支付宝。





支付宝如此大力推广移动支付的当下，阿里巴巴的大当家马云应该起到带头作用，应该处处用支付宝才对！难道说，那家店不支持支付宝？还是另有隐情……..反正支付宝是看不下去了，紧急出面救火：





支付宝回应称：“每个人在支付方式上的选择都是自由的，也都是应该被尊重的，自己的员工也不例外。”





其实马云不用支付宝付款另有隐情！马云早在2017年5月接受采访时表示，自己的支付宝账户才开通不久（同事帮忙开的），主要是用来给同事朋友发红包用。只要用来发红包懂吗，发红包……如果当时重庆酒吧的那个收银，让马云给发个红包，这个事情就解决了…..





由此可见，当时结账时马云很可能是对支付宝付账流程不太熟练，转而选择了传统的刷卡消费。至于其他情形下，马云应该没时间花钱…….





苹果这段时间也是不省心，先前是“降频门”自己被逼道歉，并且还自断财路推出了优惠换电池活动。因此带着情绪干活就容易出错，本周四苹果突然对外开放了iOS降级通道。从iPhone 5开始都支持进行降级，最低可以降级到iOS 6.1.3。简直不敢相信……..





可是没过两个小时，苹果意识到了这种“自杀式行为”，迅速关闭了这个降级通道。心想着iPhone降频门这件事，都已经道过谦了，还给你们优惠换电池…….好果子可能无限给，把你们这帮人惯坏了，就没法卖产品了。





面对苹果的巨大压力（iPhone卖不出去的压力）美国T-Mobile坐不住了，推出iPhone手机大优惠活动，多款iPhone 手机享受买一赠一待遇，而即使最新款的iPhone X，也能享受到相当于第二部三折的优惠。





这种好事，国内运营商难道不跟进一下吗！让我们一起打击下苹果的嚣张气焰…….可以我们都管不住自己的手，iPhone已经卖断货了……





好吧我放下情绪，回归正常！米国跟咱们国情不同，人家运营商才是掌握渠道的大佬，苹果都要求着他们。要想进入米国市场就要先搞定运营商，华为也是知道的，因此决定跟AT＆T合作，全面在米国铺货Mate10。





华为准备在CES2018大展上公布这个好消息，可是AT＆T出尔反尔，突然单方面撤销了销售华为手机的计划。对此华为余承东直言，这是米国消费者的损失……..





根据报道称，AT＆T迫于美国政府的“压力”所以采取消了合作，给出的理由也是老生常谈什么隐私问题啦，国家安全问题balabala…….我们如果也给iPhone扣上安全还有威胁国家安全的帽子，你苹果也是早就破产了…….“安全”就是个幌子，人家其他国家用的好好，到米国就找茬，还不是担心降低自家产品的竞争力吗。





那个爱喝樱桃味可乐的股神又来了，这次沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)直接开怼比特币，称他永远不会投资比特币。兄弟们听见吗，股神都建议你们别玩比特币。各位收手吧。





巴菲特认为，近期业界对比特币和其他数字加密货币的狂热不会有好的结局。至于这种糟糕的结局何时到来，以及究竟有多么糟糕，目前还不好判断。也就说，这个比特币存在很大的泡沫，但是现在人们为了不让它破裂，还在拼命的往里面投钱…….但是最后还是会破的。





本周滴滴正式宣布将推出共享单车平台，并正式与小蓝单车达成单车业务托管合作。未来一段时间，用户可继续通过滴滴App免押金使用小蓝单车。至于原来用户在小蓝车哪里的严禁，滴滴表示“将转换为等值滴滴单车券和出行券”，要不然你就等着小蓝车给你们退押金，总之想拿到钱就是不容易。





好吧就谈到这里吧，下周见！另外天气寒冷，各位一定要注意防寒保暖哦！



图片来自网易

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