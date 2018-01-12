缺货严重！苹果宣布延后为6Plus更换电池

【中关村在线新闻资讯】1月12日消息，外媒MacRumors报道， 苹果公司内部文件表示，为iPhone 6和iPhone 6s Plus电池更换至少要等待“大约两周”时间，并称iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 7 Plus以及iPhone SE等机型更换电池预计在大多数国家不会“延迟更久”。



苹果宣布延后为6Plus更换电池（图片来自baidu）

目前，媒体MacRumors已经收到几封来自iPhone 6 Plus读者的电子邮件，他们都被告知将在3月底到4月初在纽约州和北卡罗来纳州的苹果专卖店里完成电池替换服务，这与苹果公司文件中所描述的信息一致。

与任何供需情况相似，可用替换电池数量可能因地区而异。苹果公司指出，在中东、非洲、拉丁美洲、俄罗斯和土耳其等地区，电池的交货时间可能有所不同。

目前来看，iPhone7系列手机换电池要顺利很多。苹果授权服务提供商的一个可靠消息来源透露，他们最近收到了装有几十个替换电池的包裹，其中大部分是iPhone 7和iPhone 7 Plus机型上所用。

对此，媒体分析表示，苹果的打折服务一直持续到2018年12月31日，所以除非你现在立刻需要更换电池，否则你可以考虑等到今年晚些时候再开始这个过程。



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