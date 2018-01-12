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    华为官网惊现华为P11/P12：占位可能性更大

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月12日消息，华为公司即将在今年上半年推出P系列新手机是一件人所共知的事情，而最近的华为官网也出现了一些端倪。一个华为官网的测试页面在互联网上流出，人们赫然发现华为P11和P12这两款手机在列。

    华为官网惊现华为P11/P12：占位可能性更大
    华为官网惊现华为P11/P12：占位可能性更大（图片来自于推特）

           目前，华为P11和P12这两款手机都还没有发布，许多国外媒体猜测这只是在占位。此前曾有传闻表示华为的下一款手机将会直接定名为P20，不过华为对于名称上一贯保守，因此人们也更愿意相信P11这样的名称。

           此前国外媒体曾报道称，一些网友已经放出了疑似P20的渲染图（尚不能证实真伪），图中显示P20系列将包括三款全面屏新机，分别为P20、P20 Plus以及P20 Pro，机身的设计各有特色。

           其中，P20、P20 Plus采用前置指纹+全面屏的设计，P20 Pro采用后置指纹+全面屏设计，还有类似iPhone X的“刘海平”。

           另据evleaks爆料，华为P20很有可能会采用ProTriple-lens三镜头设计，拥有4000万像素、五倍混合变焦功能，支持全新升级的AI拍照助手。

           配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步；P20 Pro则会搭载高频版的麒麟975处理器，6GB+128GB起步，性能更为强大。


                  

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为官网惊现华为P11/P12：占位可能性更大http://news.zol.com.cn/674/6744756.html

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