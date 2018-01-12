【中关村在线新闻资讯】1月12日消息，AMD曾说公司的芯片会受到一种Spectre变体漏洞影响，至于第二种Spectre变体漏洞，影响AMD芯片的概率几乎为零。现在AMD发表声明称，两种Spectre变体漏洞都会对公司处理器构成威胁。



AMD：两种Spectre变体漏洞威胁其芯片安全（图片来自baidu）

AMD发表声明称，在芯片是否容易受到Spectre影响这件事情上，公司的立场并没有改变。从本周开始，AMD将会发布面向Ryzen、EPYC处理器的补丁，未来几周还会发布补丁修复更老的芯片。

AMD首席技术官马克·裴波马斯特(Mark Papermaster)在周四的博文中表示：“虽然我们相信AMD处理器架构很安全，2号变体漏洞难以发挥作用，我们还是与产业密切合作，应对威胁。”

据悉，漏洞消息公布之后AMD股价大涨近20%，投资者认为AMD将会从英特尔手中夺回一些市场份额，英特尔芯片对三种变体漏洞都缺乏免疫力。不过现在，AMD刚一发表声明股价就下跌4.0%。

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