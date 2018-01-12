打脸英特尔！谷歌：自家补丁不会拖慢系统速度

【中关村在线新闻资讯】1月12日消息，Alphabet旗下谷歌部门周四称，该公司去年就已开发出用于修补Spectre和Meltdown芯片安全漏洞的软件补丁，其云服务速度并未因此变慢。



谷歌：自家补丁不会拖慢系统速度（图片来自baidu）

在此之前，英特尔已经微软都表示，修补Spectre和Meltdown芯片安全漏洞的软件补丁会拖面系统速度。不过谷歌表示，其从去年9月开始针对Meltdown漏洞和Spectre漏洞的一个变体部署软件补丁，到12月则针对Spectre漏洞二号变体开发出了补丁。

对于是否拖慢系统速度的问题，谷歌表示，其云服务速度并未因此变慢。但是修复漏洞的难度确实很大。谷歌高管本·特雷诺·斯洛斯（Ben Treynor Sloss）发表博文称：“这很可能是十年以来最具挑战性的、最难修补的漏洞。”

据了解，苹果已经通过去年12月份推出的 macOS High Sierra 10.13.2 更新部分修复了这个问题，而且将会在即将发布的 10.13.3 更新中修复更多的内容。iOS方面，苹果也推出了iOS11.2.2来修复漏洞。

微软也已经发布了紧急安全更新修复漏洞；谷歌方面也表示已经修复。

服务器方面，亚马逊已经通知其客户2月份将带来AWS的大型安全更新，而微软Azure服务的维护时间定于1月10日。

另外英特尔表示，该公司将在1月15日以前针对90%的5年内老芯片发布补丁，随后则将集中致力于为更老的芯片提供补丁

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