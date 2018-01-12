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    眼球操控不满足！微软意念控制技术专利流出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】1月12日消息， 美国专利商标局(USPTO)公布了一批新的专利，其中一项微软的新专利尤为引人注目。微软的新专利是通过神经数据控制应用程序，并改变应用程序的状态。

    眼球操控不满足！微软意念控制技术专利流出
    眼球操控不满足！微软意念控制技术专利流出（图片来自于谷歌）

            在专利文件中提到，一台连接到EEG（脑电图）传感器的计算机能够读取用户大脑的电子信号，然后计算机再基于用户的神经状态改变应用状态。这种设备未来还可能进行心灵感应，可以用意念移动某一物体。

            去年8月份的时候，微软向Windows Insider快速通道成员推送了Windows 10 Build 16257版本更新，而此次更新最吸引人注意的部分就是“眼球控制（Eye Control）”功能的加入，尽管还处于beta阶段。

            如果想要使用眼球控制功能需要购买Tobii的眼球追踪器4C，未来还将支持Tobii旗下的Dynavox PCEye Mini、PCEyePlus、EyeMobile Plus和I系列产品。当激活眼球控制功能后，界面上就会出现控制面板，并在此设置鼠标、键盘、语音播报、复位UI布局等选项，用户只需要移动眼球来注视系统UI就能激活相关按钮。



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