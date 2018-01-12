早报:疑华为P20衍生版曝光 苹果全球抢货OLED

【科技早餐】

●传华为P20还有衍生版本：配18.7：9全面屏

消息称，HTML基准测试记录里面出现了型号为EML-AL00的华为新机，从曝光的部分配置信息显示，改机的屏幕分辨率为1080×2244按照这个分辨率换算，屏幕纵横比例接近18.7:9，纵横比介于三星S8和iPhone X之间。

外媒GSMArena表示，这款型号为EML-AL00的华为新机是P20的衍生机型，同样搭载了基于安卓8.0打造的EMUI 8.0系统。预计将于2月底MWC世界移动通信大会上亮相。

Z点评：钱已准备好，就等着上市开卖了



传华为P20还有衍生版本（图片来自baidu）

【行业热闻】

●OLED屏幕尽被苹果抢占：中国手机厂商改用mini LED

由于苹果对OLED屏幕的需求与日俱增，华为、OPPO和小米等中国智能手机厂商今年准备改用mini LED屏幕。而且，这些手机厂商已经要求中国台湾地区的面板厂商从今年6月起开始生产mini LED面板。

●Windows手机全球份额趋近于0：中国逆势上涨

Kantar发布的最新报告显示，在截止2017年11月的三个月内，Windows手机在世界各地的份额都大幅度缩水，全部不足1％，有的甚至已经为零。如在西班牙、日本，Windows手机已经完全消失了，德国、英国、法国、美国、澳大利亚等地都在0.5％左右。不过神奇的是，Windows手机在中国反而逆势增长，份额从上年同期的0.1％翻番来到了0.2％！

●分析师：即使比特币价格跌一半 矿工仍能赚钱

彭博新能源财经认为，比特币矿业在中国如此盈利，以至于加密货币可能下降一半，矿工们仍然能赚钱。BNEF分析师 Sophie Lu周三在报告中写道，即使中国对电费进行严格管制，但比特币的价格超过6,925美元，矿业公司也可以从比特币中获利。数字货币目前交易价格约14200美元。

●Asha商标重回诺基亚 HMD计划推出复古机型

外媒PhoneArena报道，诺基亚手机如今的品牌持有方HMD（赫名迪）近日拿下了Asha商标，而且HMD还有要重新复活并操盘Asha的计划。【点击详情】

●乐视云已更名为新乐视云联：但还未获得牌照

乐视云公司最近正式对外宣布，他们即将启用新品牌“新乐视云联”。 对于新乐视来说，这项业务将成为新乐视进军物联网以及家庭互联智能娱乐领域的关键。但遗憾的是，乐视云目前还没有获得云服务牌照。【点击详情】

●Intel：芯片漏洞补丁对性能影响甚小

Intel的芯片漏洞如今基本都已经打上了针对“Spectre”和“Meltdown”的补丁，对此有用户担心系统的运行效率受到影响。就在不久前，Intel发文称补丁对性能的影响并不明显。【点击详情】

●用上安卓三按键？魅蓝全面屏S6真机图曝光

魅蓝已经宣布将于1月17日举办新品发布会，正式发布旗下首款全面屏魅蓝S6。现在已经有网友提前曝光了魅蓝S6的真机上手图。【点击详情】

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【科技杂谈】

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