【中关村在线新闻资讯】1月12日消息，乐视云公司最近正式对外宣布，他们即将启用新品牌“新乐视云联”。 对于新乐视来说，这项业务将成为新乐视进军物联网以及家庭互联智能娱乐领域的关键。但遗憾的是，乐视云目前还没有获得云服务牌照。



乐视云已更名为新乐视云联：但还未获得牌照（图片来自于谷歌）

新乐视云联官方表示，他们的定位是“将围绕视频云和物联云，在新的战略方向，新生再出发成为领先的家庭互联智能娱乐云技术提供者”。现在新乐视选择对乐视云进行改名，主要还是因为他还曾经是乐视的明星业务。截至目前，涉足公有云业务的乐视云仍未获得工信部下发的互联网资源协作许可证，如果没有该牌照则不得经营相关业务。

上个月月底的时候，乐视网在内部发出站内信，宣布他们将聘任刘淑青为乐视网CEO。除了出任公司的CEO之外，刘淑青还将成为公司的法定代表人。刘淑青是来自融创公司的高层，这也是融创全面进入乐视网的一个代表。

刘淑青2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月起，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。2017年1月，因融创中国入股乐视网成为第二大股东，刘淑青担任乐视网上市公司的董事。

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